А. Березуцкий — о поражении от «Дюделанжа»: двоякое чувство, но неплохо для первой игры

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал итог товарищеского матча с люксембургским «Дюделанжем» (0:1).

«Скажем так, двоякое чувство. Да, понятно, что сейчас о результатах никто не думает, мы в любом случае готовимся к официальным встречам, первая из которых 26-го числа. Естественно, сейчас никто и нагрузки не снижает, поэтому играем по тайму.

Были хорошие моменты, особенно в начале. Понятно, что ребятам ещё очень тяжело, они часто останавливаются, достаточно уставшие. Были хорошие моменты в первом тайме, не очень хорошо действовали в обороне — я имею в виду не технические ошибки, а тактические. Но в принципе достаточно неплохо для первой игры.

Итог первых сборов? Всё, что запланировали, сделали, это главный итог. Здесь отличная погода, ничего переносить не надо. Сейчас три выходных, потом соберёмся и будем продолжать готовиться к старту первенства», — сказал Березуцкий в интервью пресс-службе ЦСКА.