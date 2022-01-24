«Сергеев может заменить Азмуна». Бышовец оценил переход форварда «Крыльев» в «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец высказался по поводу перехода в стане сине-бело-голубых нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

«При тонком встраивании в структуру игры команды Сергеев становится очень полезным. Он и Андрей Мостовой могут заменить Азмуна и помочь клубу выиграть чемпионат, хотя «Динамо» весной окажет серьёзную конкуренцию. Мне кажется, Сергеев по футбольному образованию хорош не только в завершающей стадии атаки, но и в плане сохранения мяча, умения сыграть с партнёром по команде. То, что он показал в «Крыльях Советов», оставило хорошие впечатления в плане разнообразия, бомбардирских качеств, умения оказаться в нужной позиции при завершении атаки. Такое обычно даётся от природы и является важным качеством для нападающего», — приводит слова Бышовца издание «Известия».