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Бышовец: отсутствие Ракицкого может стать фатальным для «Зенита»

Бышовец: отсутствие Ракицкого может стать фатальным для «Зенита»
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Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец высказался по поводу возможного ухода Ярослава Ракицкого из петербургского клуба.

«С учётом того, как Семак перестраивает игру на более вариативную систему, делая ставку на бразильцев — в первую очередь, Клаудиньо — большинство российских игроков может уже не понадобиться. Ерохин, Оздоев и Сутормин не являются игроками стартового состава, Дзюба тоже перестал быть футболистом, на которого «Зенит» делает ключевую ставку, как в прошлые сезоны.

Я бы сказал, что из игроков с истекающими контрактами наибольшую проблему может создать уход Ракицкого. Он за счёт опыта, понимания игры и тактической выучки привносит разнообразие в начало атак и надёжность в защиту, которую не могут дать ни Деян Ловрен, ни, в силу опыта, Дмитрий Чистяков. Когда они играют в центре обороны втроём с Ракицким, им ещё удаётся выполнять задачи. Поодиночке они не так хороши — а в случае травм отсутствие Ярослава вообще может стать фатальным», — приводит слова Бышовца издание «Известия».

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