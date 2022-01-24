Языджи — о том, понимает ли партнёров по ЦСКА: язык футбола одинаков во всём мире

Новичок ЦСКА Юсуф Языджи поделился мыслями о дебютном матче за московскую команду.

Турецкий футболист, арендованный у «Лилля» до конца этого сезона, отыграл первый тайм в товарищеском матче с люксембургским «Дюделанжем» (0:1).

«В настоящий момент я ещё не полностью готов, буду набирать форму шаг за шагом. Для первой игры всё прошло хорошо, вместе с моими новыми одноклубниками мы работаем на сборах каждый день, улучшаем свои кондиции.



Легко ли было понимать партнёров на поле? Мы говорим на разных языках, но язык футбола одинаков во всём мире. Проблем не было, ребята помогали мне, и это здорово», — цитирует Языджи сайт ЦСКА.

Напомним, красно-синие располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.