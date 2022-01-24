Коморские острова играют в 1/8 финала Кубка Африки с полевым игроком в воротах

Сборная Коморских островов в эти минуты играет с Камеруном в 1/8 финала Кубка африканских наций.
Из-за проблем с составом в воротах Комор играет полевой игрок — защитник Чакер Альхадур. Дело в том, что перед игрой в сборной произошла вспышка коронавируса, среди заразившихся — сразу два вратаря, Али Аамада и Мойад Уссейни. Ещё один голкипер, Салим Бен Бойна, получил травму в матче третьего тура группового этапа со сборной Ганы (3:2). Таким образом, здоровых вратарей у Комор не осталось, поэтому в ворота пришлось встать полевому.
По регламенту КАН сборные должны играть, если у них есть не менее 11 игроков с отрицательным тестом на коронавирус. Если среди этих футболистов не будет голкипера, то место в воротах должен занять любой другой игрок.
Добавим, что в матче с Камеруном Коморские острова уже на 7-й минуте остались в меньшинстве — красную карточку получил полузащитник Наджим Абду.
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