Онопко — о «Локомотиве»: какая-то молодёжно-комсомольская компания собирается

Известный отечественный экс-футболист, который ныне входит в тренерский штаб сборной России, Виктор Онопко оценил новичков московского «Локомотива». Специалист следит тренировочными сборами железнодорожников в Испании.

«Какое впечатление от новичков «Локомотива» на сборах? Ничего определенного. Единственное, что сделал игрок сборной Чехии Кухта, -вышел и забил. Остальных надо смотреть и смотреть. Пока их главный козырь — молодость и желание играть. Защитнику Мампасси всего 18 лет, нападающему из «Монако» Изидору — 21 год. Прямо какая-то молодежно-комсомольская компания собирается. А пока «Локомотив» на всех парах рвется в светлое завтра. И, думая, как стать крепче и мощнее, он помогает в этом еще и сборной», — приводит слова Онопко «Спорт-экспресс».