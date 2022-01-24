Алексей Березуцкий оценил игру Юсуфа Языджи в дебютном матче за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил выступление новичка команды Юсуфа Языджи в товарищеском матче с люксембургским «Дюделанжем» (0:1). Для турка, отыгравшего первый тайм, это была дебютная игра в составе «армейцев».

«Что за него говорит в первую очередь — это футболист сборной Турции, причём основного состава. Очень квалифицированный, классный игрок. Также надеемся, что он быстро адаптируется.

Сегодня все видели, что он отдал великолепную передачу на Чалова, прекрасно исполняет стандартные положения. Это достаточно универсальный футболист, может играть десятого номера, второго нападающего, вингера, то есть буквально на всех позициях группы атаки", — приводит слова Березуцкого официальный сайт ЦСКА.