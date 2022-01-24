Стала известна причина срыва трансфера Азмуна в «Лион»

Стала известна причина срыва трансфера нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Лион». Французский клуб не потянул финансовые запросы по зарплате 27-летнего иранца, информирует Actufoot со ссылкой на L’Equipe.
Согласно сведениям источника, удовлетворить финансовые аппетиты Азмуна были готовы лишь два клуба – «Байер» и «Милан». Футболист склонился к варианту продолжения карьеры в Леверкузене.
Ранее стало известно, что Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года. Азмун перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом».
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.
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