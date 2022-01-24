Марио Балотелли вызван в сборную Италии впервые с 2018 года

31-летний форвард турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли возвращается в сборную Италии. Нынешний наставник итальянцев Роберто Манчини вызвал скандально известного форварда для подготовки к стыковым матчам отбора ЧМ-2022.
Заявка сборной Италии:
Вратари: Сальваторе Сиригу («Дженоа»), Марко Карнезекки («Кремонезе»), Алессио Краньо («Кальяри»), Алекс Мерет («Наполи»).
Защитники: Джорджо Скальвини, Рафаэл Толой (оба — «Аталанта»), Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Алессандро Флоренци, Джанлука Манчини (оба — «Рома»), Давиде Калабрия («Милан»), Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо, Лука Пеллегрини (все — «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Луис Фелипе («Лацио»).
Полузащитники: Сандро Тонали («Милан»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Николо Барелла, Стефано Сенси (оба — «Интер»), Брайан Кристанте («Рома»), Николо Фаджоли («Кремонезе»), Давиде Фраттези («Сассуоло»), Маттео Пессина («Аталанта»), Самуэле Риччи («Эмполи»),.
Нападающие: Марио Балотелли («Адана Демирспор»), Николо Дзаньоло («Рома»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Чиро Иммобиле, Маттиа Дзакканьи (оба — «Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Жоао Педро («Кальяри»), Джакомо Распадори, Джанлука Скамакка (оба — «Сассуоло»).
Напомним, последний матч за сборную Италии Марио провёл в сентябре 2018 года. Действующий контракт Балотелли с турецким «Адана Демирспором» рассчитан до 2024 года. Итальянец защищает цвета клуба с 2021 года. В текущем сезоне Балотелли принял участие в 20 матчах за «Адана Демирспор» во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами. Ранее Балотелли выступал в АПЛ за такие клубы, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Напомним, в полуфинале стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года итальянцы сыграют со сборной Северной Македонии и в случае победы могут встретиться в финале с Португалией.
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