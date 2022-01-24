Спортивный врач: просто отменить ПЦР-тесты в РПЛ и ничего не предлагать взамен нельзя

Главный врач академии «Спартака» Никита Карлицкий прокомментировал инициативу клубов РПЛ, которые хотят отменить еженедельные ПЦР-тесты, чтобы не останавливать чемпионат.

«Все регламенты РФС опираются на законодательство РФ. В нём прописано, что для массовых мероприятий нужно предоставить QR-код: то есть человек должен быть либо привит, либо иметь отрицательный ПЦР-тест. Тестирование можно отменить, но только для привитых и, к сожалению, только в том случае, когда ситуация с заболеваемостью стабильна и нет роста заболеваемости. Так сделали в прошлом году в ФИФА – то есть человек предоставляет либо сертификат о прививке, либо сертификат переболевшего. Плюс каждые три месяца присылает данные о количестве антител — и таким образом освобождается от сдачи ПЦР-тестирования. Просто отменить и ничего не предлагать взамен – нельзя. Иначе клубы повезут заболевших и будут всех заражать. Плюс надо обращать внимание на правила конкретного региона. Тут, насколько я понимаю, нет единства: кто-то требует ПЦР, кому-то достаточно сертификата. Но, полагаю, послабления для привитых нужны. И если человек привит, либо он официально переболел и имеет высокий титр антител, то может быть освобождён от постоянной сдачи ПЦР-тестов.



Конечно, давно пора усовершенствовать санитарный регламент. Но не отменять всё и оставлять на совести клубов: идеально, если игроки раз в два месяца будут сдавать тест на антитела и отправлять документы в РПЛ. Но в то же время в лёгкой форме «омикроном» болеют даже привитые. Он протекает очень быстро, но и быстро распространяется. Тяжёлые случаи бывают очень редко», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.