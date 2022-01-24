Калиниченко – о Fan ID: а почему бы не сделать Театр ID, Заправка ID, Продуктовый ID?

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко раскритиковал введение Fan ID.

«А почему бы не сделать Театр ID, Кино ID, Заправка ID, Продуктовый ID? Ну чтобы уж наверняка проследить, где фанат купил бутылку пива, откуда ехал, какой репертуар в театре или кино предпочитает? Смешно всё это, ей богу, и грустно…

Ну и согласно этому небольшому опросу, почти половина на футбол не пойдёт, и, соответственно, перепись их не коснётся. А трибуны опустеют как минимум наполовину. И вроде понятно, кому и зачем это нужно, но не понятно, что ещё не знают про активных болельщиков инициаторы сего действа», — написал Калиниченко в своём телеграм-канале.

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.



Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.



Подобная система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы, матчи которого проходили в Санкт-Петербурге.