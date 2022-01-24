Бонуччи: когда после Серии А играешь в ЛЧ, нужно адаптироваться к более высокому ритму

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сравнил итальянскую Серию А с английской Премьер-лигой.

«Несколько недель назад мы играли в Лондоне с «Челси», где проиграли со счётом 0:4. У них [в чемпионате] более высокий ритм игры, в их футболе больше физической борьбы. Когда после Серии А ты играешь в Лиге чемпионов, нужно немедленно адаптироваться, так как там команды играют в другом ритме», — цитирует Бонуччи Football Italia со ссылкой на подкаст Muschio Selvaggio.

Напомним, в первом матче группового этапа ЛЧ-2021/22 «Ювентус» дома обыграл «Челси» со счётом 1:0, но в Лондоне английская команда взяла убедительный реванш. Впрочем, первое место в группе занял «Ювентус».

В 1/8 финала «бьянконери» сыграют с «Вильярреалом». Матчи пройдут 22 февраля и 16 марта.