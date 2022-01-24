Бонуччи: когда после Серии А играешь в ЛЧ, нужно адаптироваться к более высокому ритму

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сравнил итальянскую Серию А с английской Премьер-лигой.
«Несколько недель назад мы играли в Лондоне с «Челси», где проиграли со счётом 0:4. У них [в чемпионате] более высокий ритм игры, в их футболе больше физической борьбы. Когда после Серии А ты играешь в Лиге чемпионов, нужно немедленно адаптироваться, так как там команды играют в другом ритме», — цитирует Бонуччи Football Italia со ссылкой на подкаст Muschio Selvaggio.
Напомним, в первом матче группового этапа ЛЧ-2021/22 «Ювентус» дома обыграл «Челси» со счётом 1:0, но в Лондоне английская команда взяла убедительный реванш. Впрочем, первое место в группе занял «Ювентус».
В 1/8 финала «бьянконери» сыграют с «Вильярреалом». Матчи пройдут 22 февраля и 16 марта.
- 25 января 2022
-
00:26
-
00:08
- 24 января 2022
-
23:57
-
23:53
-
23:35
-
23:30
-
23:14
-
23:00
-
22:43
-
22:35
-
22:27
-
22:23
-
22:07
-
22:01
-
21:56
-
21:30
-
21:25
-
21:22
-
21:10
-
21:08
-
21:03
-
20:27
-
20:27
-
20:25
-
20:20
-
20:16
-
20:09
-
20:05
-
19:55
-
19:52
-
19:47
-
19:37
-
19:18
-
19:07
-
19:06