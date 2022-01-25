«Пятое место – не самое плохое». Гончаренко оценил свою работу в «Краснодаре»

Бывший наставник «Краснодара» Виктор Гончаренко оценил свою работу на тренерском мостике «быков».

«Мне сложно оценивать год, так как он еще не прошел полноценно, а у меня уже было две команды. Были варианты дальше куда-то пойти. Пытаешься думать о «Краснодаре» — перескакиваешь на ЦСКА. Что касается результатов, было пятое место и там, и там. Оно не самое плохое. По качеству игры был трамплин, чтобы забраться выше, и в ЦСКА, и в «Краснодаре». Сложно оценивать, потому что мысли перескакивают с одной команды на другую», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 5 января руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку Гончаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.