«Тоттенхэм» близок к трансферу Адама Траоре
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«Тоттенхэм» продолжает вести переговоры с «Вулверхэмптоном» о трансфере полузащитника Адама Траоре.
Как сообщает Sky Sports, на прошлой неделе «волки» отклонили предложение лондонцев в размере £ 15 млн. Теперь «Тоттенхэм» предлагает £ 20 млн. «Вулверхэмптон» хочет £ 25 млн, но клубы, скорее всего, в ближайшее время найдут компромисс и закроют сделку. Траоре очень хочет видеть в составе «шпор» главный тренер Антонио Конте.
Траоре стал игроком «волков» летом 2018 года. В нынешнем сезоне 25-летний испанец в 20 матчах чемпионата Англии забил 1 гол. Контракт Траоре истекает в 2023 году.
Траоре забивает в ворота «Саутгемптона» в матче АПЛ:
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