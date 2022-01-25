Как минимум 7 человек погибли во время давки на матче Камерун — Коморы

Как минимум 7 человек погибли во время давки на матче Кубка африканских наций между сборными Камеруна и Коморских островов, сообщается в «твиттере» LSI AFRICA.
По неофициальным данным погибли 7 человек. Тяжело раненые болельщики были доставлены в госпиталь.
Напомним, сборная Камеруна одержала победу над Коморскими островами в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Встреча прошла в Яунде на стадионе «Пауля Бийя» и завершилась со счётом 2:1 в пользу камерунцев.
Сборная Камеруна вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, где встретится с командой Гамбии.
Кубок африканских наций проходит с 9 января по 6 февраля. Действующим победителем турнира является национальная команда Алжира, которая в решающем матче прошлого розыгрыша обыграла сборную Сенегала со счётом 1:0.
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