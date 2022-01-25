Эриксен согласовал контракт с «Брентфордом» до конца сезона с опцией продления на год

Датский полузащитник Кристиан Эриксен согласовал контракт с «Брентфордом», сообщил известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, игрок и клуб уже согласовали контрактное соглашение. Полузащитник прибудет в команду как свободный агент, а срок соглашения будет рассчитан до конца сезона с опцией возможного продления на год. Официальное объявление ожидается завтра.
Напомним, итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что футболист перенёс остановку сердца. В Италии игроков с кардиостимуляторами не допускают к матчам.
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