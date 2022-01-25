«Ювентус» предложит «Фиорентине» за Влаховича € 60 млн
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Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович близок к переходу в «Ювентус».
По информации La Gazzetta dello Sport, туринский клуб уже согласовал личный контракт с 21-летним сербским форвардом, по которому он будет получать € 7 млн в год. Теперь «Ювентус» предложит «Фиорентине» за Влаховича € 60 млн.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» отказалась продавать игрока «Ювентусу» за € 35 млн и Деяна Кулушевски.
Влахович стал игроком итальянского клуба в 2018 году, перейдя из сербского «Партизана». В нынешнем сезоне Душан в 21 матче итальянской Серии А забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Также на счету футболиста 3 гола в 3 матчах Кубка страны.
Контракт Влаховича истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн.
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