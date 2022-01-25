74-летний Ходжсон может возглавить «Уотфорд»

Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон претендует на пост наставника «Уотфорда», пишет The Athletic. Клуб ведёт переговоры с 74-летним специалистом.

В понедельник, 24 января, «Уотфорд» уволил Клаудио Раньери. 70-летний итальянский специалист возглавил «Уотфорд» 4 октября 2021 года, сменив Хиско Муньоса. За это время команда успела провести 14 матчей во всех турнирах, в которых потерпела 11 поражений, дважды победила и один раз сыграла вничью. Сейчас «шершни» идут на предпоследнем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, проведя 20 матчей и набрав 14 очков.

Последним местом работы Ходжсона был «Кристал Пэлас», который он покинул по окончании прошлого сезона. До этого специалист возглавлял «Ливерпуль», «Фулхэм», «Интер» и другие клубы.