Уткин: из солидарности с фанатами не стану оформлять Fan ID. Мне это не нужно и не поможет

Футбольный блогер и комментатор Василий Уткин сообщил, что откажется от оформления Fan ID.



«Из солидарности с болельщиками не стану оформлять Fan ID. Ничего не стану бойкотировать, пока можно купить билет и пойти на футбол – я буду, пока надо.



Если запретят – буду по телевизору смотреть. В данный момент я не вижу, для чего мне нужен Fan ID. А что мне не нужно, я стараюсь не брать. Это единственная действенная логика. Мне это не нужно и ничем не поможет. И никому не поможет. Без него нельзя на футбол?



Что ж, лишний повод наконец-то прокатиться в Севилью. Или в Барселону. Или в Лондон. Там не спрашивают просто», – написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.