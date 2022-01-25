Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд выбыл на неопределённый срок из-за мышечного повреждения
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд выбыл на неопределённый срок из-за травмы, полученной в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (3:2). После повреждения он попросил замену, которая была произведена на 63-й минуте игры.
«Медицинский осмотр выявил у Холанда проблемы с мышцами, которые требуют лечения и дополнительного обследования в ближайшие дни», — говорится в сообщении «Боруссии».
В текущем сезоне 21-летний форвард провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча в ворота соперников.
Ожидается, что Холанд покинет «Боруссию» по окончании сезона, когда в силу вступит пункт о возможном выкупе футболиста за € 75 млн. Норвежец заинтересован в переходе в мадридский «Реал».
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