Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд выбыл на неопределённый срок из-за мышечного повреждения

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд выбыл на неопределённый срок из-за травмы, полученной в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (3:2). После повреждения он попросил замену, которая была произведена на 63-й минуте игры.

«Медицинский осмотр выявил у Холанда проблемы с мышцами, которые требуют лечения и дополнительного обследования в ближайшие дни», — говорится в сообщении «Боруссии».

В текущем сезоне 21-летний форвард провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча в ворота соперников.

Ожидается, что Холанд покинет «Боруссию» по окончании сезона, когда в силу вступит пункт о возможном выкупе футболиста за € 75 млн. Норвежец заинтересован в переходе в мадридский «Реал».