В шорт-листе «Манчестер Юнайтед» четыре кандидата на замену Рангнику

Руководство «Манчестер Юнайтед» держит в своём шорт-листе четырёх специалистов, один из которых может возглавить манкунианцев ближайшим летом.



Боссы «красных дьяволов» дадут доработать до конца сезона Ральфу Рангнику, однако в их планы не входит продление его полномочий в качестве наставника, сообщает The Athletic.



В связи с этим летом «МЮ» получит нового тренера. Главные кандидаты на заполнение вакансии — Маурисио Почеттино, Эрик тен Хаг, Луис Энрике и Хулен Лопетеги.



«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков за 22 сыгранных матча в АПЛ и на данный момент занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера – земляков из «Манчестер Сити» — на 19 очков. В своём последнем матче «Юнайтед» в компенсированное время вырвал победу у «Вест Хэма», обыграв гостей со счётом 1:0.