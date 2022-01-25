В шорт-листе «Манчестер Юнайтед» четыре кандидата на замену Рангнику

Руководство «Манчестер Юнайтед» держит в своём шорт-листе четырёх специалистов, один из которых может возглавить манкунианцев ближайшим летом.
Боссы «красных дьяволов» дадут доработать до конца сезона Ральфу Рангнику, однако в их планы не входит продление его полномочий в качестве наставника, сообщает The Athletic.
В связи с этим летом «МЮ» получит нового тренера. Главные кандидаты на заполнение вакансии — Маурисио Почеттино, Эрик тен Хаг, Луис Энрике и Хулен Лопетеги.
«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков за 22 сыгранных матча в АПЛ и на данный момент занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера – земляков из «Манчестер Сити» — на 19 очков. В своём последнем матче «Юнайтед» в компенсированное время вырвал победу у «Вест Хэма», обыграв гостей со счётом 1:0.
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