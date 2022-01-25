«Секрет — здоровый образ жизни». В. Астафьев — о том, как провести 167 матчей за сборную

Бывший полузащитник Виталий Астафьев, который провёл 167 матчей за сборную Латвии, в интервью «Чемпионату» рассказал, как ему удалось так долго продержаться на высоком уровне.

«Секрет простой – здоровый образ жизни. В питании отказался от соли и сахара, газированных напитков. Акцент – на фрукты и овощи. Восстановление, режим сна, правильное распределение нагрузки – всё это тоже очень важно. Мелочей в футболе не бывает, а режим должен быть под контролем. Я всегда выкладывался на тренировках и делал упражнения на максимум. А с возрастом приходилось увеличивать тренировочный объём, ведь организм уже работает по-другому.



К тому же работа со Старковым (бывший тренер сборной Латвии Александр Старков. — Прим. «Чемпионата») помогла мне установить рекорд и долго играть за сборную. Когда ты возрастной футболист, тебе приходится выживать не за счёт физики, а за счёт тактики», — сказал Астафьев.