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«Секрет — здоровый образ жизни». В. Астафьев — о том, как провести 167 матчей за сборную

«Секрет — здоровый образ жизни». В. Астафьев — о том, как провести 167 матчей за сборную
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Бывший полузащитник Виталий Астафьев, который провёл 167 матчей за сборную Латвии, в интервью «Чемпионату» рассказал, как ему удалось так долго продержаться на высоком уровне.

«Секрет простой – здоровый образ жизни. В питании отказался от соли и сахара, газированных напитков. Акцент – на фрукты и овощи. Восстановление, режим сна, правильное распределение нагрузки – всё это тоже очень важно. Мелочей в футболе не бывает, а режим должен быть под контролем. Я всегда выкладывался на тренировках и делал упражнения на максимум. А с возрастом приходилось увеличивать тренировочный объём, ведь организм уже работает по-другому.

К тому же работа со Старковым (бывший тренер сборной Латвии Александр Старков. — Прим. «Чемпионата») помогла мне установить рекорд и долго играть за сборную. Когда ты возрастной футболист, тебе приходится выживать не за счёт физики, а за счёт тактики», — сказал Астафьев.

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