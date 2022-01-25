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«Динамо» объявило список игроков, отправившихся на второй сбор в Турцию

«Динамо» объявило список игроков, отправившихся на второй сбор в Турцию
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Сегодня утром основная команда «Динамо» вылетела из московского аэропорта Шереметьево в Турцию, где пройдёт второй зимний сбор, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Команда Сандро Шварца будет готовиться в следующем составе:

вратари: Иван Будачёв, Игорь Лещук, Антон Шунин;

защитники: Гильермо Варела, Роман Евгеньев, Александр Кутицкий, Диего Лаксальт, Иван Ордец, Денис Осокин, Сергей Паршивлюк, Заурбек Плиев, Саба Сазонов, Дмитрий Скопинцев;

полузащитники: Владислав Галкин, Кирилл Жуковский, Арсен Захарян, Даниил Лесовой, Андрей Мазурин, Денис Макаров, Никола Моро, Георгий Сулаквелидзе, Даниил Фомин, Себастьян Шиманьски;

нападающие: Ярослав Гладышев, Вячеслав Грулёв, Фёдор Смолов, Константин Тюкавин.

Защитник Фабиан Бальбуэна и форвард Клинтон Н’Жи в настоящее время находятся в расположении сборных Парагвая и Камеруна соответственно.

Динамовцы будут готовиться в Белеке до 3 февраля. На сборе запланированы три контрольные встречи. Соперниками москвичей станут болгарский ЦСКА (28 января), словацкий «Ружомберок» (1 февраля) и сербский «Партизан» (2 февраля).

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