Астафьев: по одному взгляду Бердыева было понятно: «Нужно что-то поменять»

Бывший полузащитник «Рубина» Виталий Астафьев в интервью «Чемпионату» рассказал о работе под руководством Курбана Бердыева.
«Если английский тренер орал и метался (Астафьев играл за «Бристоль Роверс». — Прим. «Чемпионата»), то Бердыев всегда объяснял спокойно, телепатически воздействовал на меня и игроков, не повышая голоса. По одному его взгляду было понятно: «Нужно что-то поменять». Он был немногословен, но конкретен. Точно давал инструкции.
У нас не было звёздного состава, но из тех, кого Бердыев находил в том числе в Латинской Америке, получилась очень харизматичная команда. В ней выделялся совсем молодой игрок Чори Домингес. Были интересный уругваец Скотти и Сибайя из ЮАР. Несмотря на такую интернациональность, мы были одной семьёй. Собирались вместе в свободное время: массажист из Узбекистана, а также капитан узбекской сборной Андрей Фёдоров варили плов в казане. С удовольствием ели и общались.
В моей карьере не было тренера, который бы так много тактически работал со мной, как Бердыев. В «Рубине» у нас было много собраний с разбором тактики по видео», — сказал Астафьев.
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