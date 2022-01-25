Хет-трик Ерохина помог «Зениту» разгромить «Жилину» в товарищеском матче

«Зенит» провёл товарищеский матч со словацкой «Жилиной» на зимнем сборе в Дубае. Встреча завершилась крупной победой санкт-петербургского клуба — 5:0.

В первом тайме голами в составе «Зенита» отметились Артём Дзюба и Андрей Мостовой. Во второй половине игры хет-трик оформил Александр Ерохин.

Это заключительный матч для «Зенита» на сборе в Дубае. Следующие товарищеские матчи команда Сергея Семака проведёт уже в феврале на сборах в Португалии.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Жилина» (Словакия) — 5:0.

Голы: Мостовой, Дзюба, Ерохин (3).

Стартовый состав «Зенита»: Даниил Одоевский, Алексей Сутормин, Нуралы Алип, Данила Хотулёв, Дуглас Сантос, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Малком, Артём Дзюба (капитан), Андрей Мостовой.