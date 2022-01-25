«Сочи» объявил о переходе Мелкадзе из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе подписал контракт с «Сочи», сообщает официальный сайт клуба. Футболист будет выступать под девятым номером.

«Добро пожаловать, Георгий!» — говорится в сообщении пресс-службы «Сочи».

В текущем сезоне 24-летний Мелкадзе провёл четыре матча за красно-белых во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В российской Премьер-Лиге Георгий также выступал за «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат». Вызывался в расположение молодёжной сборной России.



«Сочи» набрал 31 очко в 18 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).