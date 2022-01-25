Бывший наставник сборной Англии Ходжсон сегодня проведёт первую тренировку в «Уотфорде»
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Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон принял решение возглавить клуб АПЛ «Уотфорд».
По информации источника, на который ссылается The Athletic, сегодня, 25 января, 74-летний специалист вместе со своими ассистентами встретится с игроками и проведёт первую тренировку.
Ранее «Уотфорд» уволил с поста главного тренера Клаудио Раньери. 70-летний итальянец проработал у руля «Уотфорда» всего 112 дней — его назначили на пост главного тренера 4 октября 2021 года. За время работы с командой Раньери проиграл 10 матчей из 13 сыгранных в АПЛ, одержав лишь две победы. В 2016 году Клаудио был признан лучшим тренером года по версии ФИФА.
После 20 туров чемпионата Англии команда набрала 14 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
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