Бывший наставник сборной Англии Ходжсон сегодня проведёт первую тренировку в «Уотфорде»

Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон принял решение возглавить клуб АПЛ «Уотфорд».

По информации источника, на который ссылается The Athletic, сегодня, 25 января, 74-летний специалист вместе со своими ассистентами встретится с игроками и проведёт первую тренировку.

Ранее «Уотфорд» уволил с поста главного тренера Клаудио Раньери. 70-летний итальянец проработал у руля «Уотфорда» всего 112 дней — его назначили на пост главного тренера 4 октября 2021 года. За время работы с командой Раньери проиграл 10 матчей из 13 сыгранных в АПЛ, одержав лишь две победы. В 2016 году Клаудио был признан лучшим тренером года по версии ФИФА.

После 20 туров чемпионата Англии команда набрала 14 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.