Зарплата Мелкадзе в «Сочи» составит около € 200 тыс. в год

Сегодня нападающий Георгий Мелкадзе перешёл из «Спартака» в «Сочи».

Зарплата Мелкадзе в «Сочи» составит около € 200 тыс. в год. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Форвард подписал контракт с клубом сроком на 2,5 года, о чём ранее сообщал «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне 24-летний Мелкадзе провёл четыре матча за «Спартак» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В российской Премьер-Лиге Георгий также выступал за «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат». Вызывался в расположение молодёжной сборной России.



«Сочи» набрал 31 очко в 18 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).