Сегодня нападающий Георгий Мелкадзе перешёл из «Спартака» в «Сочи».
Зарплата Мелкадзе в «Сочи» составит около € 200 тыс. в год. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Форвард подписал контракт с клубом сроком на 2,5 года, о чём ранее сообщал «Спорт-экспресс».
В текущем сезоне 24-летний Мелкадзе провёл четыре матча за «Спартак» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В российской Премьер-Лиге Георгий также выступал за «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат». Вызывался в расположение молодёжной сборной России.
«Сочи» набрал 31 очко в 18 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
- 25 января 2022
-
12:37
-
12:34
-
12:17
-
12:10
-
12:05
-
12:04
-
11:52
-
11:27
-
11:16
-
10:49
-
10:45
-
10:24
-
10:22
-
10:09
-
09:47
-
09:44
-
09:30
-
09:21
-
08:53
-
05:31
-
04:31
-
03:33
-
03:18
-
02:31
-
01:55
-
01:35
-
01:17
-
00:47
-
00:43
-
00:26
-
00:08
- 24 января 2022
-
23:57
-
23:53
-
23:35
-
23:30