«Спартак»: благодарим Мелкадзе за годы, проведённые в клубе, и желаем ему удачи

«Спартак» подтвердил переход нападающего Георгия Мелкадзе в «Сочи» и пожелал ему удачи.
«Спартак» и «Сочи» договорились о переходе Георгия Мелкадзе в сочинский клуб. Мы благодарим Георгия за годы, проведённые в «Спартаке», и желаем ему удачи!» — передаёт сообщение пресс-службы красно-белых корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
В текущем сезоне 24-летний Мелкадзе провёл четыре матча за «Спартак» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В российской Премьер-Лиге Георгий также выступал за «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат». Вызывался в расположение молодёжной сборной России.
«Сочи» набрал 31 очко в 18 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
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