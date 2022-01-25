Дзюба провёл концовку матча с «Жилиной» на позиции центрального защитника

«Зенит» сегодня провёл товарищеский матч со словацкой «Жилиной» на зимнем сборе в Дубае. Встреча завершилась крупной победой санкт-петербургского клуба — 5:0.



Форвард «Зенита» Артём Дзюба начал матч с первых минут и забил гол в первом тайме. На 64-й минуте он был заменён, но на 73-й вновь появился на поле вместо Данилы Хотулёва и занял позицию центрального защитника, сообщает «твиттер» сине-бело-голубых.

Это был заключительный матч для «Зенита» на сборе в Дубае. Следующие товарищеские матчи команда Сергея Семака проведёт уже в феврале на сборах в Португалии.



Товарищеский матч



«Зенит» (Россия) — «Жилина» (Словакия) — 5:0.



Голы: Мостовой, Дзюба, Ерохин (3).



Стартовый состав «Зенита»: Даниил Одоевский, Алексей Сутормин, Нуралы Алип, Данила Хотулёв, Дуглас Сантос, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Малком, Артём Дзюба (капитан), Андрей Мостовой.