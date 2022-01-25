Дзюба — об игре в защите: мы как спартанцы — 12-13 человек в ущелье встали и держимся

Форвард «Зенита» Артём Дзюба дал комментарий после победы над «Жилиной» (5:0) в товарищеском матче.
Дзюба начал матч с первых минут и забил гол в первом тайме. На 64-й минуте он был заменён, но на 73-й вновь появился на поле вместо Данилы Хотулёва и занял позицию центрального защитника.
«Игра в защите — самое прекрасное. Интересно было поиграть, даже в товарищеском матче, на позиции, на которой никогда не играл. Во дворах мы все играли, конечно, а подвигаться именно так в матче — дорогого стоит. И атаку начать, [в которой] забили гол, — вообще прекрасно. Интересный опыт. Конечно, он случился потому, что, к несчастью, у Хотулёва что-то заболело немного. Замен, как видите, нет, поэтому мы, как говорится, как спартанцы, нас человек 12-13 в ущелье встали и стоим, держимся. Нормально, прикольное ощущение, кайфанул.
Я уже лёд наложил, снял всё, а мне говорят: «В центре защиты сыграешь?» От таких предложений не отказываются, мне дважды повторять не надо. Через секунду я уже был готов.
Готовность команды после первого сбора? Скажу, твёрдая четвёрочка, по функционалу всё выполнили, себя ощущаю даже на четыре с плюсом. В целом нормально всё, кроме падения в первый день от Далера Кузяева, где у него на полноги была гематома, а я дней шесть еле ходил — до сих пор болит — в остальном всё нормально было. Всё переварили вообще легко», — цитирует Дзюбу сайт «Зенита».
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