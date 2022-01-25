Нападающий «Оренбурга» Обухов — о допинге: не думаю, что мой случай повторится

Нападающий Владимир Обухов, отбывший полугодичную дисквалификацию за использование допинга и подписавший контракт с клубом ФНЛ «Оренбург», рассказал об использовании запрещённых препаратов в современном футболе.

«Есть ли в футболе допинг? Мне кажется, с каждым годом всё меньше и меньше. Если и есть, то, как правило, это либо случайно, либо по глупости. В ходу препараты, которые вкалывают в суставы — и не дай бог попадут в мышцы, могут принять за допинг. А так в футболе допинг бессмысленен. Хотя думаю, мой случай — отголосок той системы, заложенной Родченковым, из-за которой мы страдаем каждую Олимпиаду.

Меня больше напрягает, почему мой результат скрыли в 2013 году. Почему лаборатория и РУСАДА не передали результаты дальше? Лучше бы тогда я отбыл дисквалификацию (всё ещё косвенную, подчеркну). Тогда всё могло пойти иначе — «Спартак» мог бы встать на мою сторону, например, и было бы проще разобраться в ситуации, найти доказательства вины медицинского штаба «Торпедо». А тут остаётся неделя до истечения срока давности, и мне прилетает. Кому это надо, зачем? Я без понятия.

Не думаю, что мой случай повторится ещё у какого-то футболиста. Сейчас всё по-другому. Нынешнее руководство РФС подобного не допустит. Российский футбол с каждым годом становится чище. С приходом Дюкова стало много прозрачности. Даже если найдётся безумный доктор или странный президент, о своих схемах они серьёзно пожалеют», — сказал Обухов в интервью sport24.ru.