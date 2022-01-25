«Зенит» сделал Ярославу Ракицкому предложение о продлении контракта
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Лидер чемпионата России по футболу «Зенит» из Санкт-Петербурга сделал защитнику команды Ярославу Ракицкому предложение о продлении контракта и ждёт ответа от футболиста.
Об этом заявил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев в интервью «РИА Новости».
«Ракицкому сделано предложение, ждём ответ», — сказал Медведев.
Ракицкий выступает за «Зенит» с зимы 2019 года. За это время он провёл 107 матчей за петербургский клуб и стал трёхкратным чемпионом России. Действующий контракт 32-летнего защитника заканчивается после сезона-2021/2022.
За сборную Украины Ярослав провёл 54 матча, в которых пять раз поразил ворота соперника. 6 ноября 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.
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