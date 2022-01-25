Радченко: не вижу Адамова в составе «Зенита». На его месте есть Сутормин и Караваев

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал переход защитника Арсена Адамова в санкт-петербургский клуб.



«Переход Адамова в «Зенит» — это самый неожиданный трансфер на данный момент. Арсен предпочитает играть на правом фланге, где уже есть два игрока сборной: Сутормин и Караваев — ключевые футболисты в игре Семака. Прямо сейчас я не вижу места для Адамова в основном составе. Пока что он не делает команду сильнее, но это трансфер на перспективу.



По игре за «Урал» Адамов оставил хорошее впечатление. «Зенит», очевидно, следил за Арсеном, так что это продуманное приобретение», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Адамов выступал за «Урал» с 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги за екатеринбургский клуб и забил 1 гол.