Фати не будут делать операцию. Он принял решение о консервативном лечении
Поделиться
Вингеру «Барселоны» Ансу Фати не будут делать операцию из-за травмы левой двуглавой мышцы бедра, которую он получил в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (2:3).
Как сообщает пресс-служба каталонской команды, принято решение о консервативном лечении. «Барселона» будет сообщать детали восстановления.
Sport.es пишет, что решение не делать операцию принял сам Фати. Футболист и его семья встречались с разными представителями клуба, включая тренера Хави и доктора Рикарда Пруну, которые хотели, чтобы Ансу сделал операцию. Но 19-летний игрок выбрал консервативный метод лечения.
Если бы Фати согласился на операцию, то пропустил бы от 4 до 6 месяцев. Сроки восстановления при консервативном лечении – от 6 до 8 недель.
Комментарии
- 25 января 2022
-
16:33
-
16:16
-
16:13
-
16:01
-
15:58
-
15:47
-
15:37
-
15:20
-
15:08
-
14:57
-
14:38
-
14:26
-
14:18
-
14:10
-
14:07
-
13:42
-
13:30
-
13:29
-
13:17
-
13:02
-
12:42
-
12:37
-
12:34
-
12:17
-
12:10
-
12:05
-
12:04
-
11:52
-
11:27
-
11:16
-
10:49
-
10:45
-
10:24
-
10:22
-
10:09
Партнерский контент