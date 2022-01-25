Фати не будут делать операцию. Он принял решение о консервативном лечении

Вингеру «Барселоны» Ансу Фати не будут делать операцию из-за травмы левой двуглавой мышцы бедра, которую он получил в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (2:3).

Как сообщает пресс-служба каталонской команды, принято решение о консервативном лечении. «Барселона» будет сообщать детали восстановления.

Sport.es пишет, что решение не делать операцию принял сам Фати. Футболист и его семья встречались с разными представителями клуба, включая тренера Хави и доктора Рикарда Пруну, которые хотели, чтобы Ансу сделал операцию. Но 19-летний игрок выбрал консервативный метод лечения.



Если бы Фати согласился на операцию, то пропустил бы от 4 до 6 месяцев. Сроки восстановления при консервативном лечении – от 6 до 8 недель.