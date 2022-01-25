Семак — о Дзюбе в роли центрального защитника: почему нет? Он сыграл достаточно уверенно

Главный тренер «Зенита» из Санкт-Петербурга Сергей Семак оценил игру Артёма Дзюбы в качестве центрального защитника.

«Дзюба в роли центрального защитника? Почему нет, учитывая, что у нас большая группа центральных защитников выбыла на этих сборах. Не знаю, как Алип ещё сыграл сегодня 90 минут почти без подготовки. Другие наши три центральных защитника не смогли принять участие, поэтому на Хотулёва выпал огромная нагрузка. Он почувствовал спазм приводящей мышцы, и у нас было два варианта: выпускать на эту позицию либо Кузяева, либо Дзюбу. Выбрали Артёма.

Я спросил у него, посмотрел, какое состояние у ребят. Спросил, конечно, есть ли у него силы. На мой взгляд, на сегодняшний день у Артёма сил больше, чем у Далера. Поэтому, я думаю, хорошо, что именно Артём вышел доиграть матч на этой позиции.

Как оценю его в роли центрального защитника? Думаю, хорошо. За исключением одного момента, там был перебор. Он решил поднять мяч, сыграть. Но в остальном сыграл достаточно уверенно. В концовке, конечно, интенсивность уже ниже, потому что сегодня было очень жарко. Сложно поддерживать хороший темп на протяжении всего матча», — сказал Семак в интервью официальному сайту ФК «Зенит».