Кофрие и Максименко вернулись к тренировкам в общей группе. У них были микротравмы
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В «Спартаке» поделились новостями о состоянии игроков на зимнем сборе в Объединённых Арабских Эмиратах.
«К тренировкам с командой вновь приступили Максимилиано Кофрие и Александр Максименко», — передаёт слова главы пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Кофрие и Максименко несколько дней занимались индивидуально из-за микроповреждений.
В ОАЭ «Спартак» проведёт несколько товарищеских матчей. 28 января состоится игра со словацким «Слованом», 2 февраля — с латвийской «Ригой», 5-го — с малайзийским «Джохором», а 8-го — с екатеринбургским «Уралом».
«Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
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