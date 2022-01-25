Кофрие и Максименко вернулись к тренировкам в общей группе. У них были микротравмы

В «Спартаке» поделились новостями о состоянии игроков на зимнем сборе в Объединённых Арабских Эмиратах.



«К тренировкам с командой вновь приступили Максимилиано Кофрие и Александр Максименко», — передаёт слова главы пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Кофрие и Максименко несколько дней занимались индивидуально из-за микроповреждений.

В ОАЭ «Спартак» проведёт несколько товарищеских матчей. 28 января состоится игра со словацким «Слованом», 2 февраля — с латвийской «Ригой», 5-го — с малайзийским «Джохором», а 8-го — с екатеринбургским «Уралом».

«Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.