«Ювентус» и «Фиорентина» устно договорились о трансфере Влаховича за € 75 млн

Сербский нападающий «Фиорентины» Душан Влахович близок к переходу в «Ювентус». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации журналиста, туринский клуб официально предложил за форварда € 75 млн. Руководство «Фиорентины», в свою очередь, готово принять оффер. Боссы клубов устно договорились о переходе игрока. Ранее сообщалось, что «Фиорентина» отказалась продавать футболиста «Ювентусу».

Влахович стал игроком итальянского клуба в 2018 году, перейдя из сербского «Партизана». В нынешнем сезоне Душан в 21 матче итальянской Серии А забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Также на счету футболиста 3 гола в 3 матчах Кубка страны. Контракт Влаховича истекает в 2023 году.