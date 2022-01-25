«Ювентус» и «Фиорентина» устно договорились о трансфере Влаховича за € 75 млн
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Сербский нападающий «Фиорентины» Душан Влахович близок к переходу в «Ювентус». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации журналиста, туринский клуб официально предложил за форварда € 75 млн. Руководство «Фиорентины», в свою очередь, готово принять оффер. Боссы клубов устно договорились о переходе игрока. Ранее сообщалось, что «Фиорентина» отказалась продавать футболиста «Ювентусу».
Влахович стал игроком итальянского клуба в 2018 году, перейдя из сербского «Партизана». В нынешнем сезоне Душан в 21 матче итальянской Серии А забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Также на счету футболиста 3 гола в 3 матчах Кубка страны. Контракт Влаховича истекает в 2023 году.
Новость по теме«Ювентус» предложит «Фиорентине» за Влаховича € 60 млн
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