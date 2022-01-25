Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» хочет заполучить Морату и Тальяфико до закрытия трансферного окна

«Барселона» хочет заполучить Морату и Тальяфико до закрытия трансферного окна
Комментарии

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората и защитник «Аякса» Николас Тальяфико могут продолжить карьеру в каталонской «Барселоне», сообщает Sport.es.

По информации источника, два игрока являются основными целями сине-гранатовых на зимнее трансферное окно. Руководство «Барсы» ведёт переговоры с итальянским и нидерландским клубами и представителями футболистов.

В нынешнем сезоне Тальяфико забил один гол в 10 матчах чемпионата Нидерландов. На его счету также есть одна результативная передача в двух матчах Лиги чемпионов. Контракт Тальяфико истекает в июне 2023 года.

В этом сезоне Мората забил пять мячей и отдал три голевые передачи в 22 матчах чемпионата Италии. На его счету также два гола и результативная передача в пяти матчах Лиги чемпионов. Действующее соглашение форварда с туринцами рассчитано до июня 2022 года.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Аякс» не отпускает защитника в аренду в «Барселону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022