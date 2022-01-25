«Барселона» хочет заполучить Морату и Тальяфико до закрытия трансферного окна

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората и защитник «Аякса» Николас Тальяфико могут продолжить карьеру в каталонской «Барселоне», сообщает Sport.es.



По информации источника, два игрока являются основными целями сине-гранатовых на зимнее трансферное окно. Руководство «Барсы» ведёт переговоры с итальянским и нидерландским клубами и представителями футболистов.



В нынешнем сезоне Тальяфико забил один гол в 10 матчах чемпионата Нидерландов. На его счету также есть одна результативная передача в двух матчах Лиги чемпионов. Контракт Тальяфико истекает в июне 2023 года.



В этом сезоне Мората забил пять мячей и отдал три голевые передачи в 22 матчах чемпионата Италии. На его счету также два гола и результативная передача в пяти матчах Лиги чемпионов. Действующее соглашение форварда с туринцами рассчитано до июня 2022 года.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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