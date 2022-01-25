Полиция Флоренции охраняет дом Влаховича на фоне слухов о его переходе в «Ювентус»

Нападающему «Фиорентины» Душану Влаховичу начали поступать угрозы от болельщиков «фиалок» на фоне слухов о его переходе в «Ювентус». Об этом сообщает La Repubblica.

Болельщики флорентийского клуба на фоне информации о переходе форварда в стан «зебр» сделали баннеры с угрозами в адрес футболиста. После этого правоохранительные органы стали следить за домом Влаховича. Также рядом с домом игрока проходят полицейские патрули.

Влахович стал игроком итальянского клуба в 2018 году, перейдя из сербского «Партизана». В нынешнем сезоне в 21 матче итальянской Серии А Душан забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Также на счету футболиста 3 гола в 3 матчах Кубка страны. Контракт Влаховича истекает в 2023 году.