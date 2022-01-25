Капитан сборной Беларуси Яблонский перешёл в кипрский «Арис»

Кипрский «Арис» объявил о подписании контракта с 26-летним полузащитником, капитаном сборной Беларуси Евгением Яблонским.

Фото доступно на странице «Ариса» в «Инстаграме».

Яблонский – воспитанник БАТЭ, он выступал за команду из Борисова с 2013 по 2022 год. В сезоне 2021 года Яблонский принял участие в 28 матчах чемпионата Беларуси, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. С 2019 года полузащитник вызывается в национальную команду Беларуси. В составе сборной Беларуси провёл 18 матчей.

«Арис» в 17 матчах набрал 34 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Аполлон» (35). В следующем туре чемпионата Кипра «Арис» сыграет с клубом «АЕЛ». Встреча состоится 31 января.