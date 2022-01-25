Воспитанник «Спартака» стал игроком карагандинского «Шахтёра»
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Защитник Кирилл Маляров перешёл в карагандинский «Шахтёр», сообщает пресс-служба казахстанского клуба на своей странице в «Инстаграме».
Маляров является воспитанником академии московского «Спартака». Футболист выступал за такие клубы, как «Волга», московское «Динамо-2», «Олимпиец», волгоградский «Ротор», «Ростов» и «Белшина». Последней командой 24-летнего защитника был «Нижний Новгород», который он покинул летом 2021 года после истечения срока действия контракта.
В сезоне 2021 года карагандинский «Шахтёр» набрал 33 очка и 26 матчах и занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Чемпионом страны стал «Тобол» (61). В первую тройку также вошли столичная «Астана» (57) и «Кайрат» (51).
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