Адебайор – об Обамеянге: в «Арсенале» не умеют прощать, у него нет будущего в клубе

Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор высказался о конфликте форварда Пьер-Эмерика Обамеянга с руководством и тренерским штабом «канониров».



«Обамеянгу предстоит через многое пройти, таков «Арсенал». Там никогда не научатся, они не умеют прощать. Ему предстоит через многое пройти.



Он сильный, фантастический игрок. Я желаю ему всего наилучшего. Я уже написал ему, потому что мы хотим, чтобы он пришёл в себя. Пьер-Эмерик наш африканский брат, и мы хотим, чтобы он продолжал представлять Африку так же, как он делал это до текущей проблемы.



Не думаю, что у Обамеянга есть будущее в «Арсенале». Такое было и со мной. Удивлюсь, если это произойдёт», — цитирует Адебайора talkSPORT.



Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. В связи с этим пошли слухи о том, что нападающий может покинуть «Арсенал» в январе.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли»:

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