Генсекретарь Парагвайской ассоциации футбола — о Медине: у нас плохие отношения с ЦСКА

Генеральный секретарь Парагвайской ассоциации футбола (ПАФ) Луис Канонникофф прокомментировал решение ЦСКА не отпускать полузащитника Хесуса Медину в национальную команду Парагвая.
«У нас плохие отношения с ЦСКА. Они заключили контракт с Мединой 17-го числа, мы отправили уведомление, и они ответили, что он должен тренироваться по индивидуальной программе.
С Хесусом я не разговаривал, но знаю, что тренерский штаб и спортивное руководство сборной связывались с ним. Я знаю, что он очень хотел приехать», — приводит слова Канонникоффа журналист Бруно Понт на своей странице в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что Парагвайская футбольная ассоциация уже связалась с ФИФА по этому вопросу. 28 января сборной Парагвая предстоит провести матч с национальной командой Аргентины в рамках отбора ЧМ-2022.
- 25 января 2022
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