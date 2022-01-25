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Генсекретарь Парагвайской ассоциации футбола — о Медине: у нас плохие отношения с ЦСКА

Генсекретарь Парагвайской ассоциации футбола — о Медине: у нас плохие отношения с ЦСКА
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Генеральный секретарь Парагвайской ассоциации футбола (ПАФ) Луис Канонникофф прокомментировал решение ЦСКА не отпускать полузащитника Хесуса Медину в национальную команду Парагвая.

«У нас плохие отношения с ЦСКА. Они заключили контракт с Мединой 17-го числа, мы отправили уведомление, и они ответили, что он должен тренироваться по индивидуальной программе.

С Хесусом я не разговаривал, но знаю, что тренерский штаб и спортивное руководство сборной связывались с ним. Я знаю, что он очень хотел приехать», — приводит слова Канонникоффа журналист Бруно Понт на своей странице в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Парагвайская футбольная ассоциация уже связалась с ФИФА по этому вопросу. 28 января сборной Парагвая предстоит провести матч с национальной командой Аргентины в рамках отбора ЧМ-2022.

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