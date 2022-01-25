Защитник сборной Швейцарии стал одноклубником Черышева

Защитник «Базеля» и сборной Швейцарии Эрай Джёмерт перешёл в стан испанской «Валенсии», сообщается на официальном сайте «летучих мышей».
Игрок подписал контракт с испанской командой до лета 2026 года. Напомним, что за «Валенсию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Швейцарии Джёмерт принял участие в девяти матчах, в которых однажды отличился. Статистический интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера в € 800 тыс. При этом, согласно Transfermarkt, стоимость защитника составляет € 1,8 млн.
С 2019 года футболист вызывается в сборную Швейцарии, за которую успел провести семь матчей.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Атлетико» — «Валенсия»:
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