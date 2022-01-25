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Герман Ткаченко рассказал, почему Арсен Адамов перешёл в «Зенит», а не «Локомотив»

Герман Ткаченко рассказал, почему Арсен Адамов перешёл в «Зенит», а не «Локомотив»
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Герман Ткаченко, глава ProSports Management — компании, представляющей интересы защитника Арсена Адамова — специально для «Чемпионата» прокомментировал переход игрока из «Урала» в «Зенит».

«Цифры в пять миллионов евро за трансфер и шесть миллионов рублей зарплаты в месяц не соответствуют действительности. Это такое безответственное жонглирование цифрами со стороны журналистов.
Вы любите делать вид, что знаете лучше, чем всё есть на самом деле.

Больше скажу — предложение «Локо» даже было чуть более привлекательным. Я прилетел в Дубай с уверенностью, что закрою сделку с «Локомотивом», но «Урал» категорически отказался обсуждать это. Результат ли это теннисной дипломатии — должны рассказывать Медведев и Иванов.

Мы же должны были реагировать на ситуацию. Поговорили с «Зенитом», сыграл свою роль и разговор Арсена с Олегом Шатовым, который отметил, что часто в «Зенит» не зовут, поделился другими подробностями. В общем, взвесив всё, Арсен принял решение согласиться на предложение петербуржцев.

Для уточнения картины замечу, что Адамов играет не только крайнего, но и центрального защитника — и играет хорошо. Да, его ждёт конкуренция, но это часть профессионального спорта», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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