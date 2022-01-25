Ротен — о словах Бензема про Месси: он говорит так, потому что не видел матчей «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен отреагировал на высказывания нападающего «Реала» Карима Бензема, который ранее заявил, что тот, кто критикует форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, на самом деле ничего не понимает в футболе.



«Он говорит так, потому что не видел матчей «ПСЖ». Если бы он посмотрел их, то не был бы так критичен. В «ПСЖ» пришёл не тот Месси, которого мы знаем. Поэтому критика его игры конструктивная, она не всегда негативная. Нельзя сказать, что Месси не в лучшей форме? Что же, мы те, кто ничего не понимает в футболе, извините», — приводит слова Ротена RMC Sport.



Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 11 матчах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.