Экс-хавбек «МЮ» рассказал, что нужно «Арсеналу», чтобы попасть в топ-4 АПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Люк Чедвик высказался о перспективах «Арсенала» попасть в топ-4 по итогам сезона в английской Премьер-лиге.
«Это самое сложное для «Арсенала», они сейчас на промежуточном этапе – около топ-4, но нет уверенности, что «канониры» попадут в Лигу чемпионов.
Им будет тяжело привлечь лучших игроков Европы. Большим успехом было подписание Обамеянга, хотя, очевидно, сейчас это оценивается по-другому.
«Арсеналу» нужен центрфорвард, который будет забивать 25 голов за сезон. Нужно мужество, чтобы прийти туда, чтобы вернуть их в Лигу чемпионов.
Ляказетт – хороший игрок для «Арсенала», очень трудолюбивый, но он не тот, кто будет забивать 20 и более голов за сезон. Команде нужно прибавлять, если они хотят попасть в четвёрку», — цитирует Чедвика Caught Offside.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли»:
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