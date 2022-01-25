«Ростов» выступил с заявлением по поводу слухов об уходе Арутюнянца с поста главы клуба
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Пресс-служба «Ростова» опубликовала заявление по поводу информации о возможном уходе Арташеса Арутюнянца с поста президента клуба.
«Сегодня в интернете, а также в СМИ появилась информация о том, что президент клуба Арташес Арутюнянц покинул свой пост. Футбольный клуб «Ростов» сообщает, что вышеуказанная информация не соответствует действительности», — говорится в заявлении.
Ранее появилась информация, согласно которой Арутюнянц решил покинуть свой пост в ростовском клубе.
«Ростов» набрал 18 очков в 18 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.
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