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«Ростов» выступил с заявлением по поводу слухов об уходе Арутюнянца с поста главы клуба

«Ростов» выступил с заявлением по поводу слухов об уходе Арутюнянца с поста главы клуба
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Пресс-служба «Ростова» опубликовала заявление по поводу информации о возможном уходе Арташеса Арутюнянца с поста президента клуба.

«Сегодня в интернете, а также в СМИ появилась информация о том, что президент клуба Арташес Арутюнянц покинул свой пост. Футбольный клуб «Ростов» сообщает, что вышеуказанная информация не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

Ранее появилась информация, согласно которой Арутюнянц решил покинуть свой пост в ростовском клубе.

«Ростов» набрал 18 очков в 18 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.

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