«Барселона» готова подписать Зюле на правах свободного агента

Защитник «Баварии» Никлас Зюле намерен покинуть клуб после завершения срока контракта. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере».

По информации источника, «Барселона» следит за ситуацией и готова летом предложить 26-летнему игроку сборной Германии долгосрочный контракт.



Никлас проводит в «Баварии» пятый сезон. В 2016 году в составе олимпийской сборной Германии он стал серебряным призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. На турнире он принял участие в матчах с командами Мексики, Южной Кореи, Фиджи, Португалии, Нигерии и Бразилии. За главную национальную команду страны он сыграл в 29 матчах и один раз поразил ворота соперника. Это случилось 15 ноября 2018 года в матче со сборной России (3:0).