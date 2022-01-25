Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» готова подписать Зюле на правах свободного агента

«Барселона» готова подписать Зюле на правах свободного агента
Комментарии

Защитник «Баварии» Никлас Зюле намерен покинуть клуб после завершения срока контракта. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере».

По информации источника, «Барселона» следит за ситуацией и готова летом предложить 26-летнему игроку сборной Германии долгосрочный контракт.

Никлас проводит в «Баварии» пятый сезон. В 2016 году в составе олимпийской сборной Германии он стал серебряным призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. На турнире он принял участие в матчах с командами Мексики, Южной Кореи, Фиджи, Португалии, Нигерии и Бразилии. За главную национальную команду страны он сыграл в 29 матчах и один раз поразил ворота соперника. Это случилось 15 ноября 2018 года в матче со сборной России (3:0).

Новость по теме
Антони Марсьяль прилетел в Севилью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022